МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Спрос на туры на майские праздники вырос в России в текущем году к предыдущему году на 55%, в лидерах — курорты Турции, России и Египта, рассказали РИА Новости в сервисе поиска и покупки туров онлайн Level.Travel. Туроператоры готовят для россиян новые чартерные туры по стране

"Спрос на туры на майские праздники в этом году не только не просел, но и вырос относительно прошлого года на 55%. Важно понимать, что в прошлом году весной туристам были недоступны туры в Турцию — из-за ковидных ограничений — и прямые перелеты на египетские курорты. Сегодня оба этих направления входят в топ-3 продаж туров на майские праздники", — сообщили в сервисе.

По данным специалистов, на первом месте по популярности — турецкие курорты, которые формируют около 40% продаж со средним чеком 139 тысяч рублей. На втором месте — российские курорты, им принадлежат 36% продаж со средним чеком 57 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров — Египет, куда отправятся 12% туристов со средним чеком 176 тысяч рублей.

"В топ-5 направлений на майские праздники входят также Абхазия — 3% и Объединенные Арабские Эмираты — 3%", — добавили в сервисе.

По данным туроператора "Интурист", в лидерах продаж на майские праздники — Турция. В компании отмечают, что спрос на турецком направлении растет благодаря запущенным в эту страну чартерным рейсам. На втором месте по популярности у туроператора продажи туров по России.

Ассоциация туроператоров России ранее сообщала, что пять туроператоров поставили программы в Турцию из России на рейсах семи авиакомпаний, в числе которых Pegasus Airlines, Turkish Airlines и российские перевозчики. Кроме того, в понедельник туроператоры Anex Tour и "Интурист" объявили о расширении ассортимента туров на турецкие курорты из российских регионов на рейсах турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines.