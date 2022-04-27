МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Среди россиян набирают популярность горные походы как вариант активного отдыха на майские праздники — спрос на соответствующее снаряжение вырос с начала апреля на 106% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, сообщила РИА Новости пресс-служба маркетплейса. Аналитики зафиксировали скачок спроса на майские туры

"Во время майских каникул многие активные россияне отправятся также в горные походы — спрос на соответствующее снаряжение в апреле вырос на 106%, а также уделят время сплавам по горным рекам. Число заказов надувных лодок, подходящих для сплавов средней сложности, вырос на 112%, а весел — на 621%", — говорится в сообщении.

Как отмечает компания, популярностью пользуются и другие виды активного отдыха. Так, спрос на снаряжение и инвентарь для туристических походов вырос на 129% год к году, при этом число заказов палаток увеличилось на 127%, спальных мешков — на 98%, треккинговых ботинок — на 148%, а специальных гермомешков — на 104%.

"Еще один популярный вид отдыха россиян — охота и рыбалка, спрос на инвентарь для которых с 1 по 25 апреля 2022 года вырос на 145%. Больше всего — на удочки (+220%), рыболовные кормушки (+300%), грузила (+237%) и рыболовные костюмы (+237%)", — добавляется в сообщении.

Кроме того, растет популярность автомобильных товаров, которые помогут жителям быть мобильнее и сделать предстоящее путешествие более комфортным. Число заказов специальных дополнительных багажников для крыши автомобиля выросло на 217% год к году, спрос на органайзеры для багажника увеличился на 55%, на автокружки — на 63%, а на подушки для путешествий — на 35%.

"Видеорегистраторов заказали на 52% больше, а автохолодильников — на 68%. Для того, чтобы сделать продолжительные автопоездки безопасными, жители нашей страны заранее приобретают специальные ремкомплекты для экстренного ремонта автомобилей (+89%), различные инструменты для "прикуривания" двигателя (+111%) и домкраты (+85%)", — заключили в компании.