2022-04-27T12:39:52+03:00

2022-04-27T12:39:52+03:00

2022-04-27T12:39:52+03:00

2022

https://1prime.ru/tourism/20220427/836766981.html

Испанские СМИ сообщают о выходе России из Всемирной туристкой организации

Туризм

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ИСПАНСКИЕ СМИ СО ССЫЛКОЙ НА ИСТОЧНИКИ СООБЩАЮТ, ЧТО РФ ВЫХОДИТ ИЗ СОСТАВА ВСЕМИРНОЙ ТУРИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СО ШТАБ-КВАРТИРОЙ В МАДРИДЕ ПРАЙМ, 27.04.2022

бизнес, новости, туризм

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60