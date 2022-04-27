ИСПАНСКИЕ СМИ СО ССЫЛКОЙ НА ИСТОЧНИКИ СООБЩАЮТ, ЧТО РФ ВЫХОДИТ ИЗ СОСТАВА ВСЕМИРНОЙ ТУРИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СО ШТАБ-КВАРТИРОЙ В МАДРИДЕ
https://1prime.ru/tourism/20220427/836766981.html
Мировая экономика
Промышленники заявили о двойном кризисе в Германии
Нефть
Reuters: в Индии ищут варианты для перевозки российской нефти
Экономика в период санкций
В Италии высказались о национализации активов "Лукойла"
Битва санкций
Польша считает "местью за санкции" прекращение поставок российского газа
Газовый вентиль
Польшу предупредили об отсутствии альтернативы российскому газу
Продовольственный кризис
СМИ: в США цены на еду достигли рекорда с начала 1980-х годов
Глобальный энергокризис
Греция испугалась решения "Газпрома" по экспорту в Польшу и Болгарию
ИСПАНСКИЕ СМИ СО ССЫЛКОЙ НА ИСТОЧНИКИ СООБЩАЮТ, ЧТО РФ ВЫХОДИТ ИЗ СОСТАВА ВСЕМИРНОЙ ТУРИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СО ШТАБ-КВАРТИРОЙ В МАДРИДЕ
https://1prime.ru/tourism/20220427/836766981.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.