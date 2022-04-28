МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Правительство России с момента запуска и до конца 2021 года выделило на туристический кешбэк порядка 8 миллиардов рублей, программа оказалась самым эффективным механизмом поддержки отечественной туристической отрасли в пандемийные годы, говорится в сообщении Счетной палаты (СП). Счетная палата указала на неэффективность программ развития МГУ и СПбГУ

Счетная палата оценила государственные меры финансовой поддержки туристической отрасли в 2019-2021 годах и назвала их своевременными. Наиболее востребованными оказались меры, принятые в два пандемийных года. "А самым эффективным механизмом… стал так называемый "туристический кешбэк", — сообщили в СП. Программа туристического кешбэка стартовала в РФ в 2020 году.

"Субсидия на туристический кешбэк составила 7,9 миллиарда рублей. В 2020 году ею воспользовались 349 тысяч человек, а в 2021 году – уже 1,5 миллиона. Все показатели результативности применения туристического кешбэка достигнуты, программа продолжается – открываются новые маршруты, в том числе из центральной России на Сахалин", — сообщил аудитор ведомства Сергей Штогрин, слова которого приводятся в сообщении счетной палаты.

"Другой важной мерой стала поддержка туроператоров, вывозивших российских граждан из-за рубежа. На эти цели было израсходовано 2,9 миллиарда рублей", — добавил он. По информации ведомства, значительный объем господдержки был направлен на реализацию общественных и предпринимательских инициатив, таких как создание модульных гостиниц, пунктов проката, развлекательной инфраструктуры. В 2020 году на эти цели выделили почти 1,25 миллиарда рублей, в 2021 году — 1,22 миллиарда.

Проверка показала, что этот механизм господдержки оказался востребованным: только в 2020 году в конкурсе Ростуризма победили 474 заявки. Однако из-за позднего срока его проведения почти вся зарезервированная на 2021 год сумма осталась неосвоенной.

"Результаты конкурсов были отменены, а 1,2 миллиарда рублей, выделенные на 2020 год, были перераспределены на следующий год на эти же цели. В 2021 году… кассовое исполнение составило около 90%. В результате 25 грантополучателей отказались от заключения соглашений, 76 миллионов рублей остались не использованы и возвращены в бюджет. Учитывая указанные факторы, использование средств, выделенных в качестве господдержки предпринимательских инициатив, следует признать неэффективным", — указал Штогрин.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ КЛАСТЕРЫ

Еще одно важное направление поддержки – софинансирование строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров. Эта мера реализуется в рамках подпрограммы "Туризм" госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика".

"В 2019-2021 годах в подпрограмме приняли участие 26 регионов, создан 31 кластер. Общий объем затраченных средств составил 20,7 миллиарда рублей. При этом в 2019 году почти треть указанных средств была использована без достижения требуемого результата, в 2020 году — 45%", — отмечают в ведомстве.

Там же добавляют, что в 2019 году более чем в 50 соглашениях с регионами были установлены заниженные значения показателя "численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения". "В 2020 году этот показатель в целом по России не был выполнен на 15% от планового значения. Показатель "объем инвестиций" выполнен только на 77%", — уточнил аудитор ведомства.

"Кроме того, ухудшилась ситуация с незавершенкой. В 2019 году было введено только 14 объектов из 32, в 2020 году — 20 из 47. Хуже всего обстановка сложилась в Хабаровском, Приморском и Алтайском краях", — констатировал Штогрин.

В ведомстве отметили, что почти половина регионов не выполнили взятые на себя обязательства по привлечению в кластеры внебюджетных источников. "При этом в правилах предоставления и распределения субсидий не в полной мере предусмотрены их обязательства и ответственность. Также нет четких требований к составу документов, подтверждающих привлечение средств из внебюджетных источников", — заключили в Счетной палате.