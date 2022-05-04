МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" подтвердила запуск прямых рейсов из Москвы в Дели. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Сколько сейчас стоит отпуск за границей и куда можно ехать

Эксперты туриндустрии рассказали, что новые рейсы — это "привлекательная возможность" для путешествий за границу в условиях авиационных санкций. Так, купить билеты в одну сторону в конце мая можно за 14,8 тысячи рублей. При этом полет до Индии с пересадкой в Ташкенте обойдется в 29 тысяч рублей, в Дохе — в 30,4 тысячи рублей.

По словам туроператоров, низкие цены обусловлены завершением в Индии туристического сезона. При этом россияне могут отправиться в азиатскую страну для оздоровительного отдыха — для этих целей правительство утвердит особый тип визы, AYUSH visa.

Тем не менее, в АТОР предупредили, что такие поездки вряд ли можно будет назвать бюджетными, минимальная стоимость составит 1,5 тысячи долларов (примерно 100 тысяч рублей). Программа с полноценной программой и проживанием в пятизвездочном отеле обойдется в 3,5 тысячи долларов (234 тысячи рублей).

Кроме того, специалисты порекомендовали новые рейсы как более бюджетный способ добраться до курортов Таиланда. Например, билеты по маршруту Москва — Пхукет с пересадкой в Дели обойдутся в 33 тысячи рублей в одну сторону.

Напомним, что ранее авиакомпания "Аэрофлот" анонсировала возобновление прямых рейсов в Индию с 6 мая. Перелеты по маршруту Москва — Дели будут осуществляться четыре раза в неделю на Airbus A330-300. Время в пути составит 6,5 часа.