МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Курортный сбор в регионах России нужно автоматизировать и включить в оплату стоимости размещения, заявил РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. В горном кластере Сочи внедрят единый ски-пасс

Эксперимент по взиманию с туристов курортного сбора в России был установлен законом в июле 2017 года и рассчитан до конца 2022 года. Он стартовал 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, 16 июля 2018 года — в восьми муниципалитетах Краснодарского края: Анапе, Геленджике, Сочи, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района. Республика Крым отложила эксперимент до 1 мая 2022 года, а затем решила отказаться от него. Средства, которые отдыхающие платят за пользование курортной инфраструктурой, идут на развитие городов.

"Сама процедура учета и сбора курортного сбора происходит вручную. Он не автоматизирован, поэтому мы считаем, что эту процедуру нужно не отменять, как предложили коллеги из "Опоры России", а доработать, оцифровать, включить в оплату стоимости размещения и администрировать через ФНС, в том числе штрафы за неуплату сбора", — сказал Волков, отметив, что с этой инициативой ОСИГ в ближайшие дни планирует обратиться в ФНС РФ и правительство России.

Он отметил, что курортный сбор успешнее всего реализуется в Ставропольском крае — там он составляет 50 рублей за ночь с человека. "Практика Ставрополья показывает, что средства с курортного сбора идут на улучшение инфраструктуры, а это очень важно в отсутствие денег в муниципалитетах и регионах на развитие туризма. Это демонстрируют баннеры на объектах Пятигорска, которые были восстановлены за счет этих средств. Турист понимает, что своими платежами вкладывает в развитие туристических объектов", — добавил Волков.

"Краснодарский край из-за большого количества объектов размещения испытывает сложности с реализацией этого проекта. Это связано с тем, что курортный сбор администрируется, начисляется и взимается отдельно. Бывают случаи, когда люди отказываются платить, и эта ноша падает на плечи отеля, и он должен погасить эту сумму, иначе получит штраф за гостя", — пояснил глава союза.

По мнению Волкова, курортный сбор необходимо внести в административные правонарушения и начислять туристу автоматически в случае неуплаты. "Его можно было бы внести в систему штрафов наряду со штрафами за парковку или нарушение правил ПДД", — пояснил он. "Эту меру также можно переименовать в туристический сбор и распространить в новом доработанном формате на другие курорты — Алтайский край, Калининградскую область, Карелию, Приморье и Севастополь", — заключил глава ОСИГ.