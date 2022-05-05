МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Лишь 19% опрошенных россиян планируют отдыхать летом за пределами России, самым популярным направлением внутри страны стал юг — туда планируют поехать 37% респондентов, следует из исследования, проведенного Rambler&Co, результаты которого есть у РИА Новости. Россиянам рассказали о ценах на авиабилеты летом

Исследование проводилось путем опроса на портале "Рамблер" с 22 по 27 апреля 2022 года, охват составил более 700 тысяч интернет-пользователей.

"Большинство опрошенных россиян (81%) хотят провести летний отпуск в России. Остальные 19% будут искать варианты путешествий за пределами страны", — говорится в сообщении.

Согласно исследованию, самым популярным направлением для отдыха внутри России стал юг страны, где есть выходы к морю, – туда отправятся 37% туристов.

"Изучать города Центральной России (включая Москву и Санкт-Петербург) планируют 18%, на Урал и Алтай поедет каждый десятый. 8% предпочтут Поволжье (Казань, Астрахань и другие), еще 7% привлекает Сибирь своей тайгой и озёрами, 6% хотят посмотреть города Золотого кольца, столько же – Кавказ, по 4% отметили две полярные точки страны – Дальний Восток и Калининград", — уточняется в исследовании.

Большинство респондентов — 29% — готовы потратить на отпуск внутри страны на одного человека от 20 до 40 тысяч. "25% планируют потратить менее 20 тысяч рублей, пятая часть – от 40 до 60 тысяч рублей, 15% выделяют на внутренний туризм более 80 тысяч рублей, 11% останутся в пределах 60-80 тысяч. Большинство респондентов внутри страны будут путешествовать с семьёй (75%). В одиночестве отправляются в отпуск 14%, с друзьями – 9%, в составе туристической группы – 2%", — подытожили в компании.