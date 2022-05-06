МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Стоимость проживания в отелях на российских курортах можно снизить как минимум на 15% за счет обнуления НДС на все сопутствующие услуги, заявил РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. Ростуризм не ожидает серьезного повышения цен на отели в России

Правительство РФ в начале марта в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты — гостиницы и иные средства размещения — ввело нулевую ставку НДС. Она будет действовать пять лет с момента ввода этих объектов в эксплуатацию, в том числе после реконструкции.

"Правительство РФ сделало то, что мы так долго ждали — нулевой НДС, но при этом вопрос решен только в части размещения, а вот по сопутствующим услугам в отеле — нет. Завтрак — с НДС, бассейн — с НДС, спа-услуги — с НДС. В разрезе операционного процесса это очень неудобно и создает больше сложностей", — сказал Волков, отметив, что с этой инициативой ОСИГ в ближайшие дни планирует обратиться в ФНС РФ и правительство России.

По его мнению, обнуление НДС на сопутствующие услуги в отеле позволит снизить цены от 15% до 30%. "Снижение может составить как минимум 15%, а, может быть, и больше, в зависимости от сроков внедрения этого обнуления. Если мы сейчас это сделаем, то с учетом летнего периода снижение может составить до 30%", — уточнил глава ОСИГ. Волков также считает важным отменить НДС и на авансовые платежи за проживание.

"У отеля нет никакой добавленной стоимости, потому что он ничего не производит, а НДС изымается из рентабельности отеля, но по сути вообще не должен быть к ним применим, но в России тем не менее налог есть. Из-за этого увеличивается стоимость услуги для конечного потребителя внутри страны — в тот момент, когда внутренний туризм — приоритет развития экономики. В принципе, НДС нужно обнулить для всех сфер туриндустрии, особенно туроператоров, которые теперь будут в сложных условиях при работе с отелями при нулевом НДС", — добавил он.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко письмо, в котором привела аргументы турбизнеса за введение нулевого НДС для туроператоров, так как сохранение 20% НДС ставит туристический рынок, по мнению авторов письма, в дискриминационные условия.