МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Отели Крыма в летнем сезоне-2022 испытывают проблемы с загрузкой, которая не превышает в среднем 40%, помимо этого туристы начали массово отменять бронирование в отелях в регионе на май и июнь из-за рассылки авиакомпаниями информации об отмене рейсов, рассказал РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. Крым готовится поставлять газ и электроэнергию на Украину

"На лето отели (в Крыму — ред.) загружены пока на 40-45%, а в некоторых объектах бронирования доходят до 60%, но пока с ожиданием туристами того, что авиасообщение с Крымом откроют. На сегодняшний день зафиксированы массовые отмены бронирований на май и июнь из-за рассылки авиакомпаниями сообщений об отмене рейсов", — сказал Волков.

Росавиация ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России 24 февраля, которые действуют, по последним сообщениям ведомства, до 13 мая. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Волков отметил, что при подобной ситуации отельерам полуострова нужна срочная поддержка властей. "Так, например, можно отправлять сотрудников госкорпораций и госкомпаний на отдых в Крым с субсидированием от правительства или оказать прямую финансовую поддержку со стороны правительства РФ. Туриндустрия Крыма опасается, что сезон будет очень слабым и рассчитывать можно будет только на небольшую загрузку отелей", — пояснил глава ОСИГ.

Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин в свою очередь рассказал, что в Крыму, по сравнению с прошлым годом, отмечается существенное снижение бронирований — сокращение показателя достигает 40%. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора "Интурист", в этом году из-за падающего спроса в Крыму на лето стали доступны многие отели, которые раньше были уже полностью забронированы к этому времени.

"Мы очень надеялись, что РЖД проявит активность, но вчера открылись бронирования на август, и там всего два поезда в день, которые ходят напрямую из Москвы. А это значит, что в сутки в Крым на них может заехать только 500 человек. Это очень мало. Есть также предложения с пересадками в Краснодаре, но эти стыковки не всем удобны", — сказал Ромашкин. Он также считает необходимым увеличить количество прямых поездов из Москвы в Крым или добавить количество вагонов на этом направлении.

ЦЕНЫ И АВТОБУСЫ

Гендиректор туроператора "Дельфин" отметил, что цены в отелях Крыма в мае вернулись к уровню прошлого года, и от удорожания, которое было в начале 2022 года, ничего не осталось. "Мы ожидаем, что цены будут еще ниже, чем год назад. Однако наша практика показывает, что слишком сильное снижение цены не всегда влияет на спрос. Туристов цены устраивают, они просто не могут добраться", — уточнил Ромашкин.

Он напомнил, что ежегодно порядка 60% туристов в Крым приезжают на своем транспорте. И на них в этом году туроператоры возлагаются основные надежды. Помимо этого, в текущем году "Интурист" ввиду закрытых аэропортов на юге России предложил путешественникам вариант переезда в Крым на автобусах, который был актуален и востребован семь-восемь лет назад. В скором времени свои предложения путешественникам озвучат и в "Дельфине".

"Мы сейчас дорабатываем программы на автобусах. Ориентировочно с 11 мая запустим их. Мы будем три раза в неделю ездить в Крым. Стоимость на одного туда-обратно составит 10 тысяч рублей. Отметим, что автобусы будут направляться не в Симферополь, а сразу в Алушту, и, возможно, в Ялту из Москвы. Дорога составит 24-26 часов. У нас есть опыт: лет семь-восемь назад мы возили таким образом туристов. Автобусы комфортабельные, багаж неограничен, туристы не жаловались", — заключил Ромашкин.