МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Загрузка отелей на черноморском побережье на летний период составляет порядка 50%, самая высокая — в Сочи и Анапе, в то же время количество бронирований на курортах ниже, чем в прошлом году, рассказали РИА Новости представители отрасли. Туроператоры получат компенсации за вывоз туристов из-за рубежа

"В среднем к сегодняшней дате обычно продана половина летнего сезона. И сейчас примерно половину мы и видим. Но варианты для размещения еще есть", — сказал гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. С этим мнением согласился и гендиректор туроператора "Алеан" Илья Уманский. По его данным, загрузка отелей на лето на курортах юга России составляет 40-45%.

"Дефицита мест в отелях на лето нет. Если мест нет на одни даты, то есть на другие. Только единичные отели могут показывать уже полную загрузку. Например, на июньские праздники в отелях высокого уровня Сочи может быть нехватка мест. В России явно присутствует дефицит качественного номерного фонда, но эта проблема многих лет, которая не связана с текущими условиями. У нас, объективно, мало пятизвездочных отелей", — пояснил Уманский.

В пресс-службе туроператоров "Интурист" и Fun&Sun (бывший TUI Россия) в свою очередь заявили о нехватке мест лишь в некоторых отелях. "Дефицит наблюдается каждый год по востребованным и загруженным отелям. И к началу лета дат, когда отели будут вставать на "стоп", будет все больше. Здесь мы главным образом говорим об отелях Сочи и Анапы", — пояснили в "Интуристе".

"Только некоторые популярные объекты размещения загружены на 80% и даже 100% и уже присылают остановки продаж на летний период. Глубина бронирований в основном три недели, исключение — особенно популярные отели, пансионаты и санатории… Наиболее популярны сейчас отели региона Сочи", — указали в Fun&Sun.

СПРОС И ЦЕНЫ СНИЖАЮТСЯ

В то же время, как сообщил гендиректор "Дельфина", практически все курорты черноморского побережья демонстрируют снижение по объемам бронирования по сравнению с прошлым годом. Даже в Сочи и Анапе спад составляет порядка 25%, в Крыму — 40%. По его мнению, на снижение спроса кроме закрытых аэропортов юга России влияет также общее тревожное экономическое настроение россиян.

"Расходы на отдых — одна из первых статьей, на которых семьи экономят свой бюджет. Поэтому даже если авиасообщение на юге России завтра восстановится, мы уже не получим результат 2021 года, когда бронирования были на высоте. Экономические настроения — важный фактор при покупке летних туров", — пояснил он.

Говоря о повышении цен в отелях на черноморском побережье, специалисты туроператора Fun&Sun отметили, что не фиксируют роста стоимости средств размещения. "На некоторые объекты даже действуют спецтарифы на май и июнь, в том числе специальные цены при покупке тура с перелетом", — уточнили в компании.