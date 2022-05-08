МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Курорты европейских стран столкнулись с огромными финансовыми трудностями из-за отсутствия российских туристов, пишет обозреватель британской The Telegraph Ник Сквайрс. СМИ: Украина обнажила кризис Западного мира

Он отмечает, что туристы из России тратили большие суммы во время отдыха на европейских курортах.

Сильнее всех пострадает Кипр: у него туристическая индустрия составляет четверть экономики.

Ассоциация отелей Кипра пытается завлечь больше отдыхающих из Великобритании, стран Скандинавского полуострова, Германии и Израиля.

Схожая ситуация в сложилась в туриндустриях: