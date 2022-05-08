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2022
https://1prime.ru/tourism/20220508/836848874.html
В Британии заявили о финансовых потерях курортов из-за отсутствия россиян
Туризм
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Курорты европейских стран столкнулись с огромными финансовыми трудностями из-за отсутствия российских туристов, пишет обозреватель британской The Telegraph Ник Сквайрс. Он... ПРАЙМ, 08.05.2022
бизнес, новости, туризм
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Курорты европейских стран столкнулись с огромными финансовыми трудностями из-за отсутствия российских туристов, пишет обозреватель британской The Telegraph Ник Сквайрс.
Он отмечает, что туристы из России тратили большие суммы во время отдыха на европейских курортах.
Сильнее всех пострадает Кипр: у него туристическая индустрия составляет четверть экономики.
Ассоциация отелей Кипра пытается завлечь больше отдыхающих из Великобритании, стран Скандинавского полуострова, Германии и Израиля.
Схожая ситуация в сложилась в туриндустриях:
- Италии,
- Чехии,
- Франции,
- Черногории.