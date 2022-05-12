МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Новый законопроект о туризме в ближайшее время будет внесен в правительство РФ, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на заседании комитета Госдумы по туризму.

"Мы сейчас завершаем процесс согласования этого законопроекта с министерствами и ведомствами. В ближайшее время должны будем внести его в правительство Российской Федерации", — сказала Догузова.

Глава ведомства также выразила надежду, что закон будет принят в этом году и заработает к следующему курортному сезону.

Ростуризм на протяжении 2021 года вел разработку проекта закона "О туризме и туристической деятельности в РФ". Он призван заменить действующий закон от 1996 года 123-ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ". В законопроекте обновлен понятийный аппарат отрасли, пересмотрена система финансовых гарантий туроператоров и правила работы турагентов, сделан акцент на качество и безопасность туристических услуг, а также на развитие кадрового потенциала отрасли, впервые сформулированы виды туристических маршрутов и введены принципы территориального развития.