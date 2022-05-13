МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Путевки в Турцию на предстоящее лето подорожали на 15-30% по сравнению с прошлым годом, сообщили Lenta.ru в Tez Tour. Туроператоры России впервые поставили пляжные и сити-туры в Казахстан

Эту информацию подтвердил изданию председатель совета директоров компании "Випсервис" Дмитрий Горин.

Также сообщается, что на сегодняшний день самый дорогой месяц при бронировании поездки — июнь. Туры на этот месяц подорожали на 30%. При этом отдых в июле прибавил в цене 20%, в августе — на 15%.

В то же время подчеркивается, что в ряде турецких отелей установили терминалы банков, которые принимают оплату картами "Мир". Кроме того, в некоторых отелях россиян бесплатно возят на такси до ближайшего банкомата, чтобы помочь снять наличные.