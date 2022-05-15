МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Отели Краснодарского края и Крыма начали снижать цены из-за закрытых аэропортов и окончания майских праздников, скидки доходят до 30%, рассказали РИА Новости представители отрасли. АТОР: турецкие отели сдерживают цены для россиян

"Сразу после майских праздников, из-за закрытых аэропортов юга России, отели Краснодарского края и Крыма начали снижать цены. Сейчас скидки составляют от 10% до 30% в зависимости от объекта. Речь идет о среднеценовом сегменте и объектах три звезды. Востребованные брендовые объекты четыре и пять звезд заполнены и потребности в снижении цен не испытывают", — рассказали в "Интуристе".

"Отельеры увидели, что ажиотажного спроса на летний отдых в Анапе, Туапсе и даже Сочи, где воздушная гавань открыта, нет, и пытаются спасти сезон, предоставляя скидки", — пояснили в туроператоре. В Fun&Sun (бывшее "TUI Россия") также отметили, что отели юга России снижают цены, в среднем — на 5-15%.

"Дело в том, что период майских праздников относится к высокому сезону и по популярности уступает только новогодним праздникам и августовским заездам. Соответственно, на периоды пикового спроса цены на услуги, в том числе на размещение в отелях и авиаперелеты, повышаются, а после праздников снижаются. По мере приближения к августовским заездам цены будут расти. Максимальные значения по стоимости отдыха приходятся на заезды в середине августа, а с начала сентября они начнут снова снижаться", — пояснили в туроператоре.

Гендиректор "Дельфина" Сергей Ромашкин, в свою очередь, сказал, что туроператор не заметил резкого снижения цен. "В Крыму цены на отдых начали падать еще до майских. В среднем на сегодняшний день они ниже, чем в 2021 году на 3-4%. Это немного, но по сравнению с тем ростом, который мы видели в марте (на 15%), это уже хорошая новость для туристов. Цены будут снижаться и дальше", — сообщил он.

Говоря о Краснодарском крае, Ромашкин отметил, что компания фиксирует не снижения цен, а противоположную картину: "цены, в отличие от марта, слегка "припали". "Среднее удорожание — плюс 7% по Краснодарскому краю, в Анапе — плюс 8%, в Сочи — плюс 11% к аналогичному периоду прошлого года. Однако в текущей ситуации можно не сомневаться, что мы рано или поздно дойдем до цен ниже 2021 года", — сказал глава туркомпании.

ТУРОПОК ВЫРАСТЕТ, НО НЕ ВЕЗДЕ

Гендиректор "Дельфина" считает, что снижение цен в Крыму не приведет к резкому росту бронирований. "Причина не ценовая. Туристов устраивают крымские цены. Они просто доехать не могут", — заметил Ромашкин.

Однако, по словам главы туроператора, турпоток Краснодарского края в этом летнем сезоне может превысить показатели пандемийного 2021 года благодаря отмене ковидных ограничений, которые действовали в регионе прошлым летом.

"В прошлом году на фоне хороших бронирований Краснодарского края в мае и июне, мы получили решение главы региона о въезде либо с ПЦР-тестом либо с прививкой. Из-за этого июль и август были потеряны для рынка. В этом году таких неожиданных сюрпризов не предвидится, поэтому надеемся, что этот сезон будет лучше на 3-5%", — сказал Ромашкин.

Он отметил, что летний сезон в 2022 году в Краснодарском крае мог бы быть еще лучше, если бы не закрытие неба юга России и удлинение времени перелетов, а также нарастание экономического кризиса.

Росавиация 24 февраля ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России, которые действуют, по последним сообщениям ведомства, до 19 мая. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.