МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Ростуризм совместно с Минтрансом согласовали 450 дополнительных рейсов в неделю в Турцию из России на период до 1 июля, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на правительственном часе в Госдуме. График аэроэкспрессов в аэропорт Внуково изменится в ближайшие выходные

Она отметила, что задолженность туроператоров перед путешественниками за несостоявшиеся туры составляет порядка 40 миллиардов рублей. Сюда входит 5 миллиардов рублей за туры, которые не состоялись из-за пандемии, остальное — средства за отмененные туры с начала 2022 года в связи с геополитической ситуацией.

"Вместе с Минтрансом мы работаем над расширением авиасообщения с дружественными странами, которые готовы принимать наших туристов. На майские мы согласовали 290 рейсов, которые летали каждую неделю в Турцию. По Турции у нас самый большой долг. Буквально на прошлой неделе до 1 июля согласовано еще более 450 рейсов в неделю на турецком направлении", — сказала Догузова.

"Это очень важно, чтобы у бизнеса была возможность исполнить обязательства перед туристами", — подчеркнула она.