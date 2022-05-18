Ведомства согласовали 450 дополнительных рейсов в неделю в Турцию до июля
Ростуризм и Минтранс согласовали 450 дополнительных рейсов в неделю в Турцию на период до 1 июля
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Ростуризм совместно с Минтрансом согласовали 450 дополнительных рейсов в неделю в Турцию из России на период до 1 июля, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на правительственном часе в Госдуме.
Она отметила, что задолженность туроператоров перед путешественниками за несостоявшиеся туры составляет порядка 40 миллиардов рублей. Сюда входит 5 миллиардов рублей за туры, которые не состоялись из-за пандемии, остальное — средства за отмененные туры с начала 2022 года в связи с геополитической ситуацией.
"Вместе с Минтрансом мы работаем над расширением авиасообщения с дружественными странами, которые готовы принимать наших туристов. На майские мы согласовали 290 рейсов, которые летали каждую неделю в Турцию. По Турции у нас самый большой долг. Буквально на прошлой неделе до 1 июля согласовано еще более 450 рейсов в неделю на турецком направлении", — сказала Догузова.
"Это очень важно, чтобы у бизнеса была возможность исполнить обязательства перед туристами", — подчеркнула она.
https://1prime.ru/tourism/20220518/836923156.html
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