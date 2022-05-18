МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Рост цен на летний период в большей части номерного фонда гостиниц России — три-четыре звезды — не превышает сезонных колебаний, заявила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова. Ведомства согласовали 450 дополнительных еженедельных рейсов в Турцию

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ранее в мае поручил Ростуризму проработать создание дополнительной инфраструктуры в районах страны, где фиксируется "повышенная нагрузка" на места размещения, в частности, модульных отелей для расширения номерного фонда к летнему сезону. А ранее в среду Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что по поручению правительства РФ проводит анализ ценообразования в период майских праздников на услуги гостиниц категории "три звезды" в Татарстане, Тверской, Ульяновской, Московской областях.

"Что касается динамического роста цен, то каждое лето спрос увеличивается, цены растут, и мы за этим тоже следим. На текущий момент рост цен на летний период в большей части номерного фонда — три-четыре звезды — не превышает сезонных колебаний", — сказала Догузова.

Она также напомнила, что Ростуризм вместе с ФАС следит за фактами необоснованного завышения цен. "К примеру, если гостиница в одностороннем порядке отменяет бронирование и перепродает эту же самую услугу по завышенной цене. Это нарушение конкуренции и за это правонарушение следует административная ответственность. Поэтому мы бизнес к каждому новому сезону предупреждаем о недопустимости такого поведения. Поэтому такие случаи минимальны, и мы их сразу же пресекаем", — заключила глава ведомства.