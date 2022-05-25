МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Россиянам теперь гораздо сложнее получать шенгенские визы. Если раньше многим россиянам выдавались мультивизы, которые могли действовать сроком до пяти лет, то сейчас визы выдают строго на срок запланированной поездки. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на комментарий основателя визового центра "ЭкспертВиз" Юрия Певзнера. Bloomberg: Европе обещают беспорядочную волну голодных мигрантов

Отмечается, что 25 мая визовый центр Италии временно приостановил прием документов на визу. Прием документов и выдача виз новым заявителям невозможны из-за проблем банка "Интеза" с обработкой платежей консульского сбора.

Певзнер рассказал, что многие типы виз сейчас в консульстве практически не оформляют. Например, итальянское консульство практически перестало выдавать деловые визы, за редким исключением, отметил он.

Эксперт рассказал, что сегодня большая часть стран Шенгенского соглашения выдает россиянам туристические визы только на срок поездки.

"До начала специальной операции выдавались так называемые мультивизы на длительный промежуток времени до пяти лет. Сегодня такие визы практически не выдаются. В основном выдаются визы на срок поездки", — сказал он.

ВЫПИСКА С БАНКОВСКОГО СЧЕТА

Несмотря на то, что российские карты не работают в шенгенской зоне, выписка с банковского счета при оформлении визы до сих пор подходит, отметил Певзнер.

Эксперт объяснил, что "визы оформляются в соответствии с Визовым кодексом, а он не менялся. Там прописан список документов, которые необходимо предъявить для получения визы. На сегодняшний день выписка с российского банковского счета подходит".

Ранее визовый центр Испании снял для россиян ограничения на подачу документов, действовавшие в период пандемии. Теперь для подачи заявления на визу не требуется иметь годовой шенген и другие основания — достаточно пройти процедуру записи на сайте и подготовить выписку из банка о денежных операциях за последние три месяца.