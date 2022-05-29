СОЧИ, 29 мая — ПРАЙМ. Курорт "Красная Поляна" в воскресенье 29 мая открыл летний сезон, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта. Чернышенко назвал лучший российский город для туризма

"Сегодня после рекордно продолжительного снежного сезона мы открыли летний сезон", — говорится в сообщении.

Несмотря на теплую погоду (температура на нижнем уровне превышает 20 градусов), на высоте более 2000 метров ещё лежит снег, температура там не поднимается выше 12 градусов.

В этом году для туристов будут доступны 20 пеших маршрутов протяженностью более 60 километров. Гости курорта смогут также посетить водопады Медвежий и Поликаря, покататься на байках, высокогорных аттракционах и канатной дороге, насладиться видом с панорамных площадок. Для детей впервые откроется лагерь Scout Camp, в котором их за неделю обучат навыкам дикого отдыха в лесу, а также научат бережному отношению к природе.

Отмечается, что покататься на лыжах и сноуборде можно будет до середины июля, пока в окрестных горах не растает снег.

"До середины июля в долине еще много снега, там можно поиграть в снежки, покататься на лыжах и сноуборде", — рассказала представитель пресс-службы.