МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Глубина бронирований автобусных туров на курорты юга России, в числе которых Анапа, Крым, Геленджик и Сириус, достигает второй половины августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Интуриста". Туры после майских праздников как по России, так и за границу подешевели

Российские туроператоры в начале лета запустили автобусные чартеры в Краснодарский край и Крым. Первыми такие туры организовал "Интурист". С 1 июня туроператор возит туристов из Москвы в Анапу, Геленджик, Крым и Сириус. С 3 июня пассажиров автобусами в Анапу и Крым начал отправлять "Дельфин".

"Глубина бронирований автобусных туров сейчас достигает второй половины августа. На июнь почти все продано. Стоимость недельного автобусного тура с заездом в начале июля на двоих составляет от 27,7 тысячи рублей в трёхзвездочном отеле Анапы и от 29,8 тысячи рублей на семь ночей с размещением на базе отдыха в Крыму", — рассказали в пресс-службе "Интуриста".

Автобусы туроператора "Дельфин" ходят три раза в неделю в Анапу и столько же в Крым. "99% продаж приходятся на Крым. Заявки есть только на июнь. Возможно, туристы ждут открытия авиасообщения в августе", — уточнил глава туроператора Сергей Ромашкин. Он добавил, что "Дельфин" предлагает как комплексный автобусный тур, так и отдельное бронирование переезда. Поездка на автобусе в Анапу составляет 4 тысячи рублей в один конец, а в крымскую Алушту — 5 тысяч. В Анапу автобус идет 22-24 часа в зависимости от загрузки дороги, в Крым — 25-27 часов.

"Интурист" же предлагает путешественникам только пакетные туры. В состав тура входит: переезд на автобусе из Москвы до пункта назначения и обратно, трансфер до отеля и обратно и проживание в отеле с выбранным типом питания. В компании уточнили, что автобусные программы продлятся до 28 августа.

"Решение возродить автобусные туры было принято с учётом текущей ситуации с временным закрытием южных аэропортов. Далеко не все туристы могут отправиться на отдых в Анапу или в Крым на личном автотранспорте. Тем более что на железнодорожные билеты есть острый дефицит", — пояснили в туроператоре.