МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Продажи путевок по детскому кешбэку завершатся досрочно — 15 июня — из-за почти полной загрузки лагерей, превышающей 90%, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Россияне бронируют автобусные туры на курорты юга уже на конец августа

"Динамика спроса на путевки в детские лагеря по программе детского кешбэка в этом году в два раза превысила прошлогодние показатели. Так, на начало июня по программе уже куплено более 550 тысяч путевок, а загрузка в лагерях-участниках программы на текущий момент составляет более 90%. В программе участвует в 1,5 раза больше лагерей, и впервые подключены не только стационарные лагеря, но и палаточные", — сказала Догузова, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы ведомства.

"С учетом того, что большая часть путевок на лето уже продана, мы завершаем окно продаж путевок по программе через неделю, то есть в ночь с 14 на 15 июня. Таким образом, у всех, кто планировал, но еще не воспользовался программой, есть еще целая неделя, чтобы это сделать", — добавила она.