СУХУМ, 8 июн — ПРАЙМ. Отдых в Абхазии летом этого года подорожает на 20-30% по сравнению с прошлым годом, сообщил в среду глава минтуризма республики Теймураз Хишба на расширенном совещании в администрации президента Абхазии. Ростуризм досрочно завершит продажи детских путевок по кешбэку

"Возможно подорожание отдыха летом 2022 года в Абхазии. Это связано с последними событиями в мировой экономике. Санкции против России со стороны западных стран, стран Евросоюза не могут пройти мимо республики, так как она находится в рублевой зоне, и большая часть товаров, необходимых для оснащения, функционирования и обеспечения материально-технической базы гостиниц доставляется из России", — сообщил он.

"По анализу, проведенному среди наших туроператоров, в среднем цены могут подняться на 20-30 процентов в зависимости от цен на рынках. Спрос на абхазское направление в данный момент приближается к доковидному периоду. Больше всего в годовом выражении выросли цены на размещение в топовых объектах", — добавил Хишба.

По его словам, примерная стоимость проживания на одного человека при двухместном размещении в отелях с системой "Всё включено" на семь ночей в июне составляет от 15 до 30 тысяч рублей, в июле и августе она составит от 30 до 50 тысяч рублей, в "бархатный сезон" — от 25 тысяч рублей.

"Если система "Всё включено" не является обязательным условием для отдыха, цены будут ниже", — подчеркнул министр.

Стоимость проживания в частном секторе Абхазии начинается от тысячи рублей за номер в сутки, как и однокомнатная квартира. "Двухкомнатная будет стоить 1,5 тысячи рублей. Стоимость жилья зависит от условий, близости к морю, сезона. В высокий сезон предложения стоят значительно дороже", — сказал Хишба. Россияне бронируют автобусные туры на курорты юга уже на конец августа

Он также сообщил что с 2019 года количество средств размещения в Абхазии увеличилось на 60%, а количество койко-мест в гостиницах увеличилось на 44%.

По его данным, в Абхазии сейчас функционирует 683 средства размещения для туристов вместимостью около 36,5 тысячи койко-мест.

Туристический сезон в Абхазии в 2021 году побил рекорд посещаемости за последние 30 лет – в республике отдохнули более 1,5 миллиона туристов.