МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Загрузка отелей на российских курортах в июне в среднем составляет 70%, хорошую динамику демонстрирует Сочи — более 85%, в Анапе и Крыму загрузка ниже — 50-60%, сказали РИА Новости представители отрасли. Названа страна, где отели предлагают скидки туристам из России

Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин сообщил, что россияне бронируют отели на курортах РФ вплотную до конца лета. Так, по его данным, "на июнь забронировано 70%, на июль — 50%, на август — 35%". "Каких-то изменений, связанных с глубиной бронирований, мы не заметили, за исключением Крыма и Анапы, куда люди до последнего ждали запуска самолетов", — пояснил он.

"По нашим оценкам, загрузка отельного сектора Сочи и курортов Абхазии на июнь уже составляет более 85%, у Анапы и Крыма загрузка ниже — не более 50-60%", — рассказали в пресс-службе "Интуриста". В компании также отметили, что глубина бронирований отелей в Сочи и Анапе достигает ноября.

"Востребованные и известные на рынке отели Сочи и соседней Абхазии уже присылают остановки продаж вплоть до конца августа. На побережье Каспийского моря в Дагестане — есть заявки с заездами до середины октября. Однако основные массовые бронирования совершаются с глубиной не более 2-3 недель до заезда", — добавили в "Интуристе".

С этим мнением согласился и гендиректор туроператора "Алеан" Илья Уманский. Он сообщил, что загрузка отелей Сочи идет стабильно, Анапа недозагружена на 20%, Крым потерял порядка 50% туристов. "Сейчас значительно увеличилось количество коротких продаж. С первых чисел июня мы видим их рост. Они будут догонять отставание. Поэтому результат по итогам будет гораздо лучше", — пояснил он.

"Прошлый год был переломан разными ковидными событиями, поэтому сейчас неплохо идем, за исключением регионов с закрытыми аэропортами. В июне прошлого года мы бронировали все со страшной скоростью, но в итоге от них ничего не осталось из-за ковидных ограничений. Десятки тысяч путевок ушли "в корзину". Поэтому полагаем, что в этом сезоне бронирований будет меньше, но в конечном счете поедет отдыхать больше туристов", — сказал гендиректор "Дельфина".

ГЕОГРАФИЯ И ЦЕНЫ

Говоря о повышении цен в отелях на российских курортах, гендиректор "Дельфина" подчеркнул, что регионы в этом вопросе находятся в разном рыночном положении. "В Крыму стоимость размещения снизилась на 10% к показателям 2021 года. Ожидаем, что скидка в каких-то отелях будет даже в районе 15%. В Анапе скидка чуть ниже — 5-7%, в Сочи — плюс 3-4%", — сказал Ромашкин.

"В Москве и Санкт-Петербурге цены повысились на 13-14% относительно 2021 года, но сравнительно с 2019 годом рост составил всего 5%. Соответственно Питер и Москва в прошлом году сильно падали в цене, потому что загрузки не было. Сейчас они возвращаются к доковидным ценам", — добавил он.

Туроператоры отметили рост интереса россиян не только к курортным регионам. "В плюсе Кавказские Минеральные Воды, а также Москва, Санкт-Петербург и Казань", — уточнил Ромашкин.

"Есть регионы, которые показывают взрывной рост. Опередить по количеству туристов Кубань и Крым они не могут, емкость номерного фонда им этого не позволит, но с точки зрения интереса и динамики роста поездок результаты у них впечатляющие. Это Северный Кавказ — Дагестан и Чечня, куда зафиксированы трехзначные проценты роста относительно предыдущих лет. В лидерах Алтай, Байкал, Дальний Восток и Мурманск. География полетов растет, и это не может не радовать", — заключил Уманский.