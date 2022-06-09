Туроператоры сообщили, что загрузка отелей на российских курортах в июне достигает 70%
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Загрузка отелей на российских курортах в июне в среднем составляет 70%, хорошую динамику демонстрирует Сочи — более 85%, в Анапе и Крыму загрузка ниже — 50-60%, сказали РИА Новости представители отрасли.
Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин сообщил, что россияне бронируют отели на курортах РФ вплотную до конца лета. Так, по его данным, "на июнь забронировано 70%, на июль — 50%, на август — 35%". "Каких-то изменений, связанных с глубиной бронирований, мы не заметили, за исключением Крыма и Анапы, куда люди до последнего ждали запуска самолетов", — пояснил он.
"По нашим оценкам, загрузка отельного сектора Сочи и курортов Абхазии на июнь уже составляет более 85%, у Анапы и Крыма загрузка ниже — не более 50-60%", — рассказали в пресс-службе "Интуриста". В компании также отметили, что глубина бронирований отелей в Сочи и Анапе достигает ноября.
"Востребованные и известные на рынке отели Сочи и соседней Абхазии уже присылают остановки продаж вплоть до конца августа. На побережье Каспийского моря в Дагестане — есть заявки с заездами до середины октября. Однако основные массовые бронирования совершаются с глубиной не более 2-3 недель до заезда", — добавили в "Интуристе".
С этим мнением согласился и гендиректор туроператора "Алеан" Илья Уманский. Он сообщил, что загрузка отелей Сочи идет стабильно, Анапа недозагружена на 20%, Крым потерял порядка 50% туристов. "Сейчас значительно увеличилось количество коротких продаж. С первых чисел июня мы видим их рост. Они будут догонять отставание. Поэтому результат по итогам будет гораздо лучше", — пояснил он.
"Прошлый год был переломан разными ковидными событиями, поэтому сейчас неплохо идем, за исключением регионов с закрытыми аэропортами. В июне прошлого года мы бронировали все со страшной скоростью, но в итоге от них ничего не осталось из-за ковидных ограничений. Десятки тысяч путевок ушли "в корзину". Поэтому полагаем, что в этом сезоне бронирований будет меньше, но в конечном счете поедет отдыхать больше туристов", — сказал гендиректор "Дельфина".
ГЕОГРАФИЯ И ЦЕНЫ
Говоря о повышении цен в отелях на российских курортах, гендиректор "Дельфина" подчеркнул, что регионы в этом вопросе находятся в разном рыночном положении. "В Крыму стоимость размещения снизилась на 10% к показателям 2021 года. Ожидаем, что скидка в каких-то отелях будет даже в районе 15%. В Анапе скидка чуть ниже — 5-7%, в Сочи — плюс 3-4%", — сказал Ромашкин.
"В Москве и Санкт-Петербурге цены повысились на 13-14% относительно 2021 года, но сравнительно с 2019 годом рост составил всего 5%. Соответственно Питер и Москва в прошлом году сильно падали в цене, потому что загрузки не было. Сейчас они возвращаются к доковидным ценам", — добавил он.
Туроператоры отметили рост интереса россиян не только к курортным регионам. "В плюсе Кавказские Минеральные Воды, а также Москва, Санкт-Петербург и Казань", — уточнил Ромашкин.
"Есть регионы, которые показывают взрывной рост. Опередить по количеству туристов Кубань и Крым они не могут, емкость номерного фонда им этого не позволит, но с точки зрения интереса и динамики роста поездок результаты у них впечатляющие. Это Северный Кавказ — Дагестан и Чечня, куда зафиксированы трехзначные проценты роста относительно предыдущих лет. В лидерах Алтай, Байкал, Дальний Восток и Мурманск. География полетов растет, и это не может не радовать", — заключил Уманский.
https://1prime.ru/tourism/20220609/837124704.html