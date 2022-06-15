МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Эксперт по туризму, владелица турагентства Майя Котляр назвала в своем Telegram-канале Турцию лучшим направлением для семейного отдыха и перечислила лучшие отели для проживания с детьми "не за миллион". В Ростуризме заявили, что отели Marriott в России продолжают работать

Свой выбор Турции как лучшего направления для семейного отдыха Котляр объяснила разнообразием детских клубов, развлечений и анимационных шоу в турецких отелях и подчеркнула, что пляжи республики неоднократно получали международную награду "Голубой флаг".

Среди отелей она поставила на первое место пятизвездочный Calista Luxury Resort Deluxe в Белеке, который, по ее словам, славится "шикарным" питанием и "вышколенным" сервисом. Стоимость двухнедельного проживания для семьи из четырех человек в этом отеле в июле-августе составляет 500-550 тысяч рублей.

На втором месте оказался обновленный отель Lara Barut Collection с большой территорией и спа-центром. На третьем — Voyage Belek Golf & Spa, где располагаются луна-парк и несколько детских бассейнов, где выдают специальные памперсы для плавания. Двухнедельный отдых в этих отелях обойдется семье в 450-500 тысяч рублей.

Также Котляр выделила отель Voyage Sorgun в Сиде с ценой проживания в пределах 370-400 тысяч рублей и порекомендовала обратить внимание на следующие отели: Voyage Torba, Ela Excellence Resort Belek Deluxe, Gloria Serenity Resort Deluxe, Gloria Verde и Xanadu Island Hotel All Suite.