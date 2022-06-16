МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Глава Ростуризма Зарина Догузова озвучила предложение ведомства разморозить проект электронной визы для 52 стран, поскольку препятствий для этого нет. Ростуризм спрогнозировал доход от иностранных туристов в 2022 году

Догузова, выступая на сессии "Туризм: новые тренды, новые возможности, новые маршруты" в рамках ПМЭФ, заявила, что проект режима единой электронной визы для 52 стран нужно запускать безотлагательно. Сегодня нет никаких препятствий для его реализации.