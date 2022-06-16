МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Глава Ростуризма Зарина Догузова озвучила предложение ведомства разморозить проект электронной визы для 52 стран, поскольку препятствий для этого нет.
Догузова, выступая на сессии "Туризм: новые тренды, новые возможности, новые маршруты" в рамках ПМЭФ, заявила, что проект режима единой электронной визы для 52 стран нужно запускать безотлагательно. Сегодня нет никаких препятствий для его реализации.
https://1prime.ru/tourism/20220616/837189676.html
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