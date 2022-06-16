Ростуризм запускает программу по созданию некапитальных эко-отелей в России
В Ростуризме объявили о запуске программы по созданию российских некапитальных эко-отелей
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Ростуризм начинает запуск программы по созданию росийских некапитальных эко-отелей. Об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова в ходе сессии "Туризм: новые тренды, новые возможности, новые маршруты" в рамках ПМЭФ.
По слвам Догузовой, программа создания экоотелей, строящихся по модульным технологиям, будет реализовываться в сотрудничестве с регионами страны. Отмечается, что программа может стать ежегодной.
https://1prime.ru/tourism/20220616/837191752.html
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