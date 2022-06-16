МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Ростуризм начинает запуск программы по созданию росийских некапитальных эко-отелей. Об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова в ходе сессии "Туризм: новые тренды, новые возможности, новые маршруты" в рамках ПМЭФ. Ростуризм спрогнозировал доход от иностранных туристов в 2022 году

По слвам Догузовой, программа создания экоотелей, строящихся по модульным технологиям, будет реализовываться в сотрудничестве с регионами страны. Отмечается, что программа может стать ежегодной.