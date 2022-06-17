МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Турист, который захочет вернуть деньги за отменный тур, может сделать это, составив претензию или обратившись в суд — однако при этом необходимо иметь письменное подтверждение всех расходов и действовать оперативно, сообщила РИА Новости эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. Туроператор FUN&SUN намерен запустить внутренние чартеры из Хабаровска

"Сейчас ряд туристов вынуждены менять отпускной маршрут из-за отмены перелетов и последствий санкций. Клиент вправе отказаться от исполнения договора в любое время, но с условием оплаты фактически понесенных турагенту или туроператору расходов. От этого зависит сумма, которая вернется несостоявшемуся путешественнику. Важным моментом в такой ситуации является то, что расходы должны быть подтверждены документально, а не на словах", — отмечает Дайнеко.

При этом учитываются только те расходы, которые были произведены турагентом или туроператором до момента отказа туристом от договора. Поэтому чем раньше будет подано заявление о возврате денежных средств, тем выше шанс получить всю оплаченную сумму, поясняет эксперт. Если приемлемое решение так и не найдено, и туристу необходимо вернуть деньги, то, по словам Дайнеко, нужно следовать следующему алгоритму.

"Можно обратиться с претензией к организации, в которой приобреталась путевка с требованием расторгнуть договор, осуществить возврат средств за неоказанную услугу и предоставить документальное подтверждение понесенных расходов", — советует она. К документам, подтверждающим расходы, относятся платежные поручения, чеки, квитанции.

Если спустя десять дней после вручения претензии ответа нет, или в требованиях претензии отказано, нужно обратиться в суд с исковым заявлением и подать в жалобу в Ростуризм для инициирования проверки, добавляет Дайнеко. В судебном порядке можно требовать не только суммы возврата за путевку, но и неустойку, возмещение убытков, морального вреда и штрафа за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя — в размере 50% от присужденных сумм.

Несмотря на то, что закон не обязывает туриста соблюдать претензионный порядок, подчеркивает Дайнеко, нередко именно направление претензии позволяет сдвинуть дело с мертвой точки: показать серьезность своих намерений, знание своих законных прав и готовность отстаивать их в суде в дальнейшем.