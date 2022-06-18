МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Представители бизнеса и государства на ПМЭФ подписали десятки соглашений о развитии гостиничных и санаторно-курортных комплексов на сумму более 200 миллиардов рублей, они пойдут на создание более 40 туристических проектов в разных регионах РФ, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.

"На юбилейном 25-ом Петербургском международном экономическом форуме представители бизнеса и государства подписали десятки соглашений о развитии гостиничных, санаторно-курортных комплексов на сумму более 200 миллиардов рублей. Инвестиции будут направлены на создание более 40 туристических проектов в самых разных регионах страны", — сообщили в ведомстве.

В Ростуризме отметили, что лидером по количеству проектов стал Краснодарский край, где остро не хватает качественных современных отелей разного уровня именно в пляжных территориях. "Большая часть инвесторов планирует привлечь к последующему управлению российские управляющие гостиничные компании", — уточнили в пресс-службе.

"Ростуризм видит открывающиеся для отрасли возможности и задачи, ключевая из которых — приток инвестиций и инвесторов в туризм. Нужно расширять ключевые меры – дешевые кредиты на туристическую инфраструктуру и снижать налоговую нагрузку. Плюс – нужно давать инвесторам понятный навигатор по ключевым территориям и горизонт планирования", — сказали в ведомстве.

"Цель – увеличение количества качественных номеров в среднем в два раза по всей стране. Дополнительно это должно позволить качественно отдыхать до 10 миллиона "новых" туристов ежегодно к тем, кто уже ездит по стране", — продолжили в Ростуризме.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.