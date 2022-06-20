МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Турпоток из России в Турцию в мае сократился в 2,5 раза по сравнению с показателями допандемийного 2019 года, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Названы популярные в этом году способы обмана туристов

"Российский турпоток в Турцию в мае сократился на 62,4% по сравнению с маем 2019 года. В то же время существенно выросли прибытия из Германии и Великобритании. Общий иностранный турпоток при этом почти догнал допандемийные объемы, на курортах Турции происходит перераспределение долей и мест ключевых въездных рынков", — сообщили в АТОР.

В ассоциации уточняют, что в мае этого года страну посетили 3,8 миллиона иностранных туристов. Лидер по прибытиям в Турцию – Германия это 494,9 тысяч визитов, что на 20,6% больше, чем в мае 2019 года. На втором месте – Великобритания — 395 тысяч визитов, прирост по сравнению с маем 2019 года составил плюс 27,6%. Россия в мае 2022 года только на третьем месте с 362,7 тысячами прибытий.

"Основная причина такого положения дел — вовсе не спад спроса на Турцию в России, как раз он высочайший и намного превышает предложение. Проблема в нехватке объемов авиаперевозки — следствие западных санкций против российской гражданской авиации. Из-за нехватки мест на рейсах Турция на российском рынке стала дефицитом, и туры туда раскупаются крайне активно даже при нынешних ценах", — пояснили в ассоциации.

В АТОР уверенны, что в июне ситуация с российским турпотоком в Турцию должна быть все же лучше, чем в мае: выросло количество рейсов из городов России, расширился и список регионов вылета. "С учетом развертывания новых полетных программ, Россия может по итогам июня если не вернуть себе лидерство, то потеснить Великобританию и выйти на второе место после Германии в списке ключевых въездных рынков Турции", — заключили в ассоциации.