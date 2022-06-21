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Финляндия с 1 июля снимет ограничения на визы для россиян
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Финляндия с 1 июля снимает ограничения на визы для россиян, сообщило посольство страны в РФ. Как отмечается, такое решение было принято на фоне отмены ковидных ограничений при... ПРАЙМ, 21.06.2022
бизнес, новости, туризм, финляндия, визы, туризм
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ХЕЛЬСИНКИ, 21 июн — ПРАЙМ. Финляндия с 1 июля снимает ограничения на визы для россиян, сообщило посольство страны в РФ.
Как отмечается, такое решение было принято на фоне отмены ковидных ограничений при въезде в Финляндию.
Визовые заявления можно будет подать в визовых центрах только по предварительной записи, рассмотрение заявлений будет проводиться согласно Визовому кодексу Европейского Союза, уточнили в дипмиссии.
Уточняется, что из-за санкций соглашение об упрощенной выдаче финских виз россиянам действует не в полном формате.
Ранее МВД Финляндии заявило, что страна не будет продлевать введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на перемещения людей и с 30 июня откроет для туризма границу с Россией.