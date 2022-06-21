ХЕЛЬСИНКИ, 21 июн — ПРАЙМ. Финляндия с 1 июля снимает ограничения на визы для россиян, сообщило посольство страны в РФ. Финляндия откроет границу для российских туристов

Как отмечается, такое решение было принято на фоне отмены ковидных ограничений при въезде в Финляндию.

Визовые заявления можно будет подать в визовых центрах только по предварительной записи, рассмотрение заявлений будет проводиться согласно Визовому кодексу Европейского Союза, уточнили в дипмиссии.

Уточняется, что из-за санкций соглашение об упрощенной выдаче финских виз россиянам действует не в полном формате.

Ранее МВД Финляндии заявило, что страна не будет продлевать введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на перемещения людей и с 30 июня откроет для туризма границу с Россией.