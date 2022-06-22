МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Российские путешественники в 78% случаев рассматривают на лето отели "две звезды" и ниже, а из регионов для отдыха чаще всего выбирают Санкт-Петербург, Москву и Сочи, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. Эксперт перечислила лучшие отели для семейного отдыха "не за миллион"

"Сервис проанализировал отельные поисковые запросы клиентов на летний сезон. Наибольшим спросом пользуются объекты размещения в Санкт-Петербурге, Москве и Сочи категории "две звезды" и ниже", — сообщили в сервисе.

Отмечается, что из топ-10 самых популярных городов, в которых путешественники хотят провести лето, первое место занял Петербург. "На северную столицу приходится 16,8% поисковых запросов. На второй строчке Москва с долей 9,2%, а на третьей — Сочи, где рассматривают отели в 7,3% случаев. Следом идут Адлер (с долей 4%), Казань (3,3%), Лондон (2,4%) и Калининград (2%). Замыкают топ направлений по поиску отелей на летний сезон Стамбул (1,7%), Геленджик (1,6%) и Анапа (1,4%)", — уточнили в сервисе.

"Средний срок пребывания, интересующий туристов, составляет пять дней. Так, например, дольше всего путешественники среди популярных направлений хотели бы задержаться в Сочи или Анапе — на около 7 дней, а меньше всего — в Казани (3 дня). И в номере чаще всего планируют жить вдвоем", — добавили в OneTwoTrip.

Говоря о "звездной" категории в сервисе отмечают, что чаще всего в летнем сезоне туристы рассматривают отели "две звезды" и ниже — на них пришлось 78% поисков. "На втором месте трехзвездочные гостиницы (42%), а на третьем — четырехзвездочные (32%). Остановиться в пятизвездочных объектах размещения хотят 11% путешественников", — рассказали аналитики.