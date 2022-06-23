Глава МИД Ирана заявил о готовности страны отменить визы для россиян
Глава МИД Ирана сообщил, что страна готова постепенно отменять визовый режим для россиян
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что страна готова отменить визы для россиян, в качестве первого шага — для бизнесменов.
Глава иранского МИД отметил по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, что у Москвы и Тегерана складываются положительные отношения в вопросе полной либерализации виз. Иран готов объявить об отмене виз на взаимной основе. Первым шагом — полностью отменить визовые требования для бизнесменов.
https://1prime.ru/tourism/20220623/837271537.html
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