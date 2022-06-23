МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что страна готова отменить визы для россиян, в качестве первого шага — для бизнесменов. Лавров оценил рост товарооборота России и Ирана

Глава иранского МИД отметил по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, что у Москвы и Тегерана складываются положительные отношения в вопросе полной либерализации виз. Иран готов объявить об отмене виз на взаимной основе. Первым шагом — полностью отменить визовые требования для бизнесменов.