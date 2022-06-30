МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Российские туроператоры начали выставлять и расширять программы в Таиланд и отмечают, что глубина бронирований доходит уже до новогодних праздников, турбизнес также ждет возобновления прямого авиасообщения между странами, которое увеличит спрос на направление, рассказали РИА Новости представители отрасли. Туры из России в Азию и экзотические страны подскочили в цене

Таиланд отменяет с 1 июля действие системы разрешений на въезд в страну и их оформление через интернет-сайт и мобильное приложение ThailandPass, а также ряд других ковидных ограничений — среди них отмена медицинской страховки с ковидным расширением и покрытием не менее 10 тысяч долларов. Об этом в середине июня заявила в Доме правительства в Бангкоке глава отдела новостей департамента информации МИД Таиланда Марати Налита Андамо. Кроме того, приказом премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча ношение масок в Таиланде стало добровольным.

"Когда были все эти трудности со страховками, мы временно убрали продукт из предложений, так как было много проблем и с ThailandPass и с оплатой медрасходов не месте. А сейчас это все отменяется, и у нас уже активно идут заявки, поэтому мы решили максимально расширить ассортимент. Глубина бронирований уже достигает новогодних праздников", — рассказали в пресс-службе "Интуриста".

Туры в Таиланд стал предлагать и туроператор Anex Tour. "Мы предлагаем как пакетные туры с перелетом регулярными рейсами с пересадкой, так и только наземное обслуживание — бронирование гостиниц. Сейчас Таиланд — скорее нишевой продукт. В текущих условиях сделать его массовым, как это было ранее, не представляется возможным. Однако бронирования идут, спрос есть, но большая аудитория, привыкшая отдыхать в Таиланде, пока не активна", — добавили в Anex Tour.

Приступил к планированию своих зимних полетных программ в Таиланд и Tez Tour, и, как только авиакомпании-партнеры предоставят информацию о рейсах, они будут добавлены в систему подбора и доступны для бронирования. В туроператоре уверенны, что увеличить количество туристов в Таиланд может только решение вопроса с авиаперевозкой и, как следствие, снижение цен на направление. В Tez Tour надеются, что это произойдет уже к началу высокого сезона, который стартует в стране осенью-зимой.

"На прошедшей недавно встрече туроператоров с туруправлением Таиланда о заинтересованности в авиаперелетах между РФ и Таиландом сообщили в Air Asia, однако авиакомпания взяла тайм-аут для детальной проработки вопроса. С российской стороны ожидания представителей турбизнеса направлены на авиакомпанию "Аэрофлот", которая пока информацией о планах по полетам на данном направлении не делилась", — сказал генпредставитель Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков.

ЦЕНЫ И ПРАВИЛА ВЪЕЗДА

Туроператоры отмечают, что Таиланд традиционно пользуется высоким спросом в зимнем сезоне. В "Интуристе" считают, что направление может даже составить конкуренцию Египту. "Из-за сравнительно недорогих билетов и облегчения правил въезда Таиланд снова стал привлекать туристов. Конечно, без прямых перелетов и чартеров массовым он не станет, но конкуренцию Египту составит", — пояснили в туркомпании.

В "Интуристе" сообщили, что стоимость туров на Пхукет стартует от 103,4 тысячи рублей на двоих на неделю в отель три звезды с завтраками с вылетом 26 сентября и пересадкой в Дохе. У Anex Tour путевка в Паттайю на 11 ночей на двоих в трехзвездочный отель без питания начинается от 148 тысяч рублей.

"По текущей ситуации со спросом можем отметить, что бронирование только наземного обслуживания занимает почти половину всех заявок в Таиланд. Средний чек на заявку проживания, без перелета, в Таиланде составляет 740 евро, обычно бронируют 10 ночей", — добавили в Anex Tour.

В туроператоре также рассказали, что суммарное время на полет на Пхукет составляет от 16,5 до 18,5 часов в зависимости от направления; в Бангкок — от 16 до 17 часов. "Время в пути значительно превышает то, к чему привыкли туристы до пандемии, и отсутствие прямых рейсов является сдерживающим фактором для роста спроса", — пояснили в компании.

Туроператоры рассказали, что для поездки в Таиланд вакцинированным туристам необходимо только предъявить сертификат о вакцинации, принимается "Спутник V" и "Спутник Лайт", а невакцинированным путешественникам необходимо предоставить результат ПЦР-теста, выданный в течение 72 часов до поездки в печатном или электронном формате.