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2022
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Финляндия возобновила выдачу виз россиянам
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Финляндия с 1 июля сняла ограничения на прием визовых заявлений от россиян, передает Lenta.ru со ссылкой на сообщение Генкосульства Финляндии в России. В тексте заявления... ПРАЙМ, 01.07.2022
новости, общество , бизнес, экономика, мировая экономика, туризм, финляндия, россия, визы, ограничения
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Финляндия с 1 июля сняла ограничения на прием визовых заявлений от россиян, передает Lenta.ru со ссылкой на сообщение Генкосульства Финляндии в России.
В тексте заявления ведомства говорится: "В связи со снятием ограничений на въезд Финляндия также снимает ограничения на прием визовых заявлений с 1 июля".
Вместе с тем финские дипломаты отметили, что рассмотрение визовых заявлений от российских граждан будет проходить в соответствии с визовым кодексом Евросоюза.
С 30 июня финские власти открыли границу для туристов из России. Причем на сегодняшний день не существует медицинских оснований для ограничений на границах.