МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Финляндия с 1 июля сняла ограничения на прием визовых заявлений от россиян, передает Lenta.ru со ссылкой на сообщение Генкосульства Финляндии в России. В Греции сообщили, что визовый центр продолжит выдавать визы россиянам

В тексте заявления ведомства говорится: "В связи со снятием ограничений на въезд Финляндия также снимает ограничения на прием визовых заявлений с 1 июля".

Вместе с тем финские дипломаты отметили, что рассмотрение визовых заявлений от российских граждан будет проходить в соответствии с визовым кодексом Евросоюза.

С 30 июня финские власти открыли границу для туристов из России. Причем на сегодняшний день не существует медицинских оснований для ограничений на границах.