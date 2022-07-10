МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. После присоединения Кипра к антироссийским санкциям Запада местные жители не знают, что им делать без россиян, которые были готовы много тратить на отдыхе и вкладываться в долгосрочные проекты, сообщает журнал L'Espresso.
Как отмечает издание, без России "судьба общины и экономики, привыкшей полагаться на нее, теперь висит на волоске", ведь российские туристы были вторыми по численности после англичан, и именно русские тратили больше всех. По данным властей, из-за сокращения присутствия россиян остров может потерять более 600 миллионов евро.
Председатель Совета отельеров Лимассола Харис Теохарус посетовал: "Это какая-то шутка: туристы, которым мы не даем посещать остров, отправятся в соседнюю Турцию". При этом он подчеркнул, что "маленький остров платит несоразмерную цену" по сравнению с другими странами Европы.
https://1prime.ru/tourism/20220710/837439635.html
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