МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. После присоединения Кипра к антироссийским санкциям Запада местные жители не знают, что им делать без россиян, которые были готовы много тратить на отдыхе и вкладываться в долгосрочные проекты, сообщает журнал L'Espresso. Bild: рост цен на электроэнергию ударит по немцам сильнее, чем ожидалось

Как отмечает издание, без России "судьба общины и экономики, привыкшей полагаться на нее, теперь висит на волоске", ведь российские туристы были вторыми по численности после англичан, и именно русские тратили больше всех. По данным властей, из-за сокращения присутствия россиян остров может потерять более 600 миллионов евро.

Председатель Совета отельеров Лимассола Харис Теохарус посетовал: "Это какая-то шутка: туристы, которым мы не даем посещать остров, отправятся в соседнюю Турцию".

При этом он подчеркнул, что "маленький остров платит несоразмерную цену" по сравнению с другими странами Европы.