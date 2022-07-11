МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Глава Камчатского края Владимир Солодов объявил министру природных ресурсов и экологии региона Алексею Кумарькову, который написал пост о ненужных региону бюджетных туристах, строгий выговор. На Камчатке создадут рыбную биржу

Кумарьков разместил в соцсетях пост о том, что краю не нужны бюджетные туристы. Солодов поручил своей администрации провести служебную проверку в отношении министра в части соблюдения этики государственного служащего и принять по итогам строгие меры дисциплинарного характера. Сейчас в социальных сетях Кумарькова нет постов, посвященных туризму на Камчатке.

"По результатам служебной проверки, которая была проведена, принято решение об объявлении строгого выговора министру природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексею Анатольевичу Кумарькову. Хочу подчеркнуть — за некорректное обращение к гражданам в социальных сетях публичной коммуникации", — сказал Солодов в рамках в рамках оперативного совещания правительства региона, которое транслируется в прямом эфире на YouTube.

Губернатор добавил, что любое высказывание госслужащих должно быть корректным и уважительным к гражданам.

"И я хочу, чтобы это дисциплинарное взыскание воспринималось как последнее предупреждение", — добавил Солодов.