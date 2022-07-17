МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Больше половины российских туристов проведут свой летний отпуск в этом году в Турции, вторым по популярности направлением стали отечественные курорты, рассказали РИА Новости в сервисе по поиску и бронированию туров Travelata. Россиянам объяснили, в каком месяце выгоднее всего брать отпуск в 2023 году

"По данным сервиса онлайн-бронирования туров Travelata.ru, 57% всех туристов приобрели поездки именно туда. Средний чек на отдых в Турции составляет почти 168 тысяч рублей за тур, в прошлом году эта цифра составляла чуть более 105 тысяч рублей", — сообщили в сервисе.

Российские курорты в этом году занимают второе место, там планируют провести отпуск четверть отдыхающих. В прошлом году 42% туристов выбрали отдых в переделах страны. При этом, по оценкам сервиса, средний чек на отдых внутри РФ за год вырос незначительно: примерно с 55 тысяч до 64 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров по популярности Египет (5%). В прошлом году с тем же результатом третью строчку занимал Кипр.

Отмечается, что из российских курортов наиболее популярным в этом сезоне стал Адлер. Там провести свой отпуск планируют четверть всех туристов, которые купили поездки по России. В прошлом году таких отдыхающих было еще больше – 30%. Однако средний чек вырос на 10 тысяч рублей – с 57 до 67 тысяч.

По словам директора по маркетингу сервиса по поиску и бронированию туров Travelata Олега Козырева, туристы чаще всего выбирают отдых в Турции в пятизвездочных отелях с системой питания "все включено", несмотря на сильный рост цен — подобный отдых подорожал в среднем в полтора раза.

"В бархатном сезоне мы ожидаем рост популярности таких направлений, как Египет, ОАЭ, Мальдивы, Таиланд. Кроме того, Турция сохранит лидерство по продажам и осенью. Россия останется в топ-3 как самый бюджетный вариант на сегодняшний день, который станет еще выгоднее, если начнется новый этап программы кэшбэка", — заключил он.