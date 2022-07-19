МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Российские туроператоры начали продажи туров на осенне-зимний сезон в рамках раннего бронирования, высокий спрос на осень и Новый год фиксируют в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Мальдивы, рассказали РИА Новости представители отрасли. Туроператоры отметили двукратный рост стоимости туров в Египет и Турцию

"Туроператоры РФ начали продажи зимних направлений. Пока это страны, с которыми сохранено прямое авиасообщение, или в наличии достаточно транзитных направлений. В первую очередь, это Арабские Эмираты, куда планируется одна из самых больших перевозок. Начались продажи Мальдив, глубина бронирований достигает новогодних праздников. Россияне стараются забронировать пораньше по выгодному курсу", — сказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Он также отметил, что в зимнем сезоне будет активно представлена Турция с турами в Каппадокию и Стамбул, которые зимой традиционно пользуются популярностью, в частности, с вылетами из регионов. "Думаю, что Анталья оттянет на себя большую часть турпотока в связи с тем, что альтернатив с прямым перелетом не так много", — уточнил вице-президент АТОР.

В свою очередь, в пресс-службе туроператора "Интурист" указали, что в прошлом году "зимней" Турции из-за пандемии практически не было в предложениях туркомпаний, но в этом году страна широко представлена. "Сейчас бронирования "зимней" Турции идут полным ходом, в топе спроса элитные отели с заездами на Новый год. Больше всего броней в данный момент приходит из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода", — указали в компании.

Продажи туров в Турцию на осенне-зимний период из 11 городов России открыл и Anex Tour. "Продажи начались, заявки есть, но отметить ажиотажного спроса пока не можем. Это может быть связано все же с тем, что туристы опасаются бронировать на такую глубину. Но если ситуация по количеству доступных направлений для зарубежного отдыха не изменится, вероятно, ближайшей осенью будет наблюдаться значительный рост турпотока в Турцию для этого периода", — пояснили в туроператоре.

В компании отметили, что наиболее востребованный период на первом этапе продаж — новогодние даты и первые рейсы программ, которые приходятся на вторую половину ноября. "Цены на ноябрь начинаются от 96 тысяч рублей за семь ночей на двоих в отель уровня пять звезд и от 72 тысяч — на отели уровня четыре звезды на двоих и с питанием "все включено". На новогодние праздники стоимость тура начинается от 102 тысяч рублей за неделю на двоих", — уточнили в Anex Tour.

ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Помимо "зимней" Турции туроператоры фиксируют высокий спрос на заезды в этот период на Мальдивы, в ОАЭ и Таиланд. "Заезды на новогодние праздники в эти страны идут уже с начала июня. По нашей практике, к началу октября в топовых отелях Мальдив уже не останется мест с заездами на новогодние праздники и часть дат в феврале", — пояснили в пресс-службе.

Также в зимнем ассортименте туроператоров присутствуют туры в Египет, Армению, Узбекистан, Бахрейн, Катар, Иран, Малайзию, Филиппины, Японию, Вьетнам, Саудовскую Аравию, Оман и на Шри-Ланку. "Из стран Карибского бассейна прямые перелеты на гарантированных блоках мест пока что есть только в Венесуэлу, куда мы фиксируем очень высокий спрос. Туры на Кубу, в Доминикану и Мексику доступны на стыковочных рейсах зарубежных перевозчиков", — уточнили в "Интуристе".

Еще не все туроператоры открыли продажи туров на осенне-зимний период. Так, в Tez Tour, сообщили, что старт будет дан в течение этой недели. В зимней линейке будут представлены Египет, ОАЭ, Мальдивы, Венесуэла, Турция и другие направления. "Хэдлайнером в этом сезоне станет Египет, потому что он будет максимально доступным по цене", — указали в пресс-службе туроператора, добавив, что скидки на зиму не превысят 35%, так как ожидается, что спрос будет явно превышать предложение.

Вице-президент АТОР в свою очередь отметил, что отрасль ожидает стабилизации и расширения авиаперевозки из России в Египет, так как сейчас рейсов по этому направлению недостаточно. "Есть небольшой объем продаж и в Таиланд на транзитной перевозке. Но их не так много из-за дороговизны авиабилетов. Сейчас цены на осень на Самуи и Пхукет колеблются в районе 160 тысяч рублей на человека. Это довольно дорого. Если бы был прямой перелет, то за эту стоимость можно было бы купить целый тур", — сказал Мурадян.

"Есть ожидания, что Таиланд и Вьетнам "пробьют прямое окно" в Россию. Стремится к этому к осени и Индонезия. Если говорить о Европе, то тут ожиданий нет. Без прямой перевозки говорить о серьезном потоке не приходится", — заключил он.