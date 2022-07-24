Непогода не мешает отдыху в Сочи, заявил туроператор
Компания "Интурист" заявила, что сильные осадки не помещают отдыху туристов в Сочи
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МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Сильные осадки сразу в нескольких районах Сочи не мешают отдыху туристов, заявил РИА Новости туроператор "Интурист".
"Пока информации и жалоб от туристов нет. В случае подтопления первых этажей эти неприятности решаются локально на месте в гостиницах. Например, могут переселить на этаж повыше", — уточнили в пресс-службе компании.
При этом путешественники, собирающиеся приехать в город, продолжают задавать вопросы о непогоде, однако вопрос решается индивидуально с каждым из них, поскольку не все могут перенести даты отпуска или поменять билеты, уточнил туроператор.
"В целом от отпуска в Сочи из-за плохой погоды туристы отказываться не готовы", — добавили в компании.
В субботу в одном из районов Сочи в течение часа выпало 76 миллиметров осадков, в результате чего улицы, цокольные этажи и дороги оказались затоплены. Городские власти готовятся ввести режим ЧС.
До 23 июля на курорте сохранялось штормовое предупреждение из-за непогоды. Сильные дожди пролились на районы Лазаревский, Хостинский и Центральный.
https://1prime.ru/tourism/20220724/837587279.html
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