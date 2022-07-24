МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Обстановка в Сочи нормализовалась и стала стабильная, уровень воды в реках снова в норме, муниципальными службами города и подрядными организациями проводятся работы по наведению порядка с привлечением механизированной уборочной и водооткачивающей техники, рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС России. Мэр Сочи объявил режим чрезвычайной ситуации по всему городу из-за непогоды

"В настоящее время обстановка в городе Сочи стабильная. Уровень воды в реках нормализовался", — рассказали в ведомстве.

Днем ранее на территории Краснодарского края в Лазаревском и Центральном районах города Сочи вследствие неблагоприятных погодных условий произошли подтопления жилых домов, объектов инфраструктуры.

Также муниципальными службами города Сочи и подрядными организациями проводятся работы по наведению порядка с привлечением механизированной уборочной и водооткачивающей техники. Производится уборка улиц от ила и камней, расчистка ливневок, распил аварийных деревьев. Жизнеобеспечение населения не нарушено.

"В Главном управлении продолжает функционировать оперативный штаб. Силы и средства готовы к реагированию. Всего к ликвидации последствий привлечено более 460 человек и 50 единиц техники", — добавляется в сообщении.

Накануне в Сочи прошли сильные ливни. Осадки составили не менее 76 миллиметров за час. По итогу 16 городских улиц были подтоплены, а на участках федеральных трасс случались регулярные ДТП. По данным регионального СК, в результате сильных дождей на улице Донской погибла женщина, она оказалась заблокированной между унесённой водой машиной и дорожным ограждением.