МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. За месяц, который прошел с частичного снятия ограничений для посещения Японии туристами, с туристическими целями страну посетили всего 1500 человек, сообщил телеканал NHK. Годовая инфляция в Японии по итогам июня замедлилась

Всего же за месяц с 10 июня, когда были частично сняты ограничения для туристов и повышен лимит на въезд в страну до 20 тысяч человек в день, Японию посетили 484 тысячи человек, что при пересчете дает 12 тысяч человек в день, то есть всего 60% от разрешенного лимита. Более того, 60% въезжающих в Японию – это сами японцы. Иностранцы приезжают с целями бизнеса или учебы.

Отсутствие роста числа туристов связывают с характером ограничений – въезд разрешен для небольших туристических групп с обязательным присутствием руководителя, который бы отвечал за соблюдение масочного режима и других санитарных норм, принятых в стране. Это отпугивает туристов-любителей индивидуальных поездок. Туроператоры наблюдают смещение туристических потоков во Вьетнам и другие азиатские страны, где снятие ограничение происходит более активно.

Япония 10 июня впервые за два года и два месяца вновь открыла границы для туристических групп. Это касается только небольших по численности организованных туристических групп из 98 стран, которые были признаны Японией наиболее безопасными с точки зрения эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Эти страны входят в так называемую "синюю" группу. Решение принималось на основании статистики по каждой стране числа положительных ПЦР-тестов на карантинных пунктах в аэропортах и в течение карантинного периода. В число этих стран входят США, Китай, Южная Корея, почти все страны Европы, Россия. Туристам не нужно иметь справки о вакцинации и соблюдать карантин после приезда. Туристы из этих стран составляют около 80% всего туристического потока Японии.

Обязательным условием является наличие в группе руководителя, который должен следить за соблюдением эпидемиологических норм и ограничений, принятых в Японии. Так, туристы обязаны иметь при себе действующую страховку, обязательно носить маски и дезинфицировать руки. В случае нарушения масочного режима турист может быть исключен из дальнейшего прохождения тура. Руководители групп обязаны не только следить за тем, чтобы при перемещениях и переездах не возникало скученности, но также и фиксировать места, на которых сидели члены группы с тем, чтобы в случае заражения как можно скорее выявить потенциальную группу риска. Если же в группе возникнет очаг заражения, заболевшего изолируют в медицинском учреждении, контактировавших с ним посадят на карантин, а остальные участники группы смогут при желании продолжить поездку.

С марта Япония начала повышать планку для въезда в страну из-за границы – сначала до 5 тысяч человек, затем до 7 тысяч и с 10 апреля — до 10 тысяч человек в день. С 1 июня этот лимит был повышен до 20 тысяч человек в день. Несмотря на значительное увеличение, эта цифра заметно отличается от уровня 2019 года, когда в страну въезжали в день 140 тысяч человек.

С 10 июня страны мира по эпидемиологической ситуации разделены на три группы: "синюю", где риски по коронавирусу признаны минимальными, "желтую" и "красную". В "красной" группе страны с наиболее тяжелой эпидемиологической ситуацией. "Желтая" группа — промежуточная.

Для стран из "желтой" группы, куда входит 99 стран, в том числе Индия и Вьетнам, а из бывшего СССР — Молдова, Украина и Белоруссия, для освобождения от карантина обязательны три дозы одним из видов вакцин, список которых опубликован на сайте МИД Японии. В противном случае им придется пройти тест на коронавирус по прилете и трехдневный карантин.

В "красной" группе всего четыре страны: Пакистан, Сьерра-Леоне, Фиджи и Албания. Туристам из этих стран придется пройти тесты и отсидеть карантин вне зависимости от вакцинации.