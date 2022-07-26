МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Число туристов в Крыму в середине лета выросло за счет железнодорожного и автомобильного сообщения, курортный сезон в активной фазе, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. Крым предложил свои порты для белорусского экспорта

"Сезон в разгаре. В большинстве средств размещения загрузка уже 80-90%, не во всех муниципалитетах, но, тем не менее, мы видим, что количество туристов очень здорово увеличилось. Компенсируется отсутствие авиасообщения железнодорожным и прежде всего автомобильным сообщением. Мы рады видеть всех", — сказал РИА Новости Волченко.

Росавиация продлила режим ограничения полётов в Крым и аэропорты юга России до 30 июля.

В понедельник в Крыму встретили поезд компании "ГрандСервисЭкспресс" №28 сообщением Москва-Симферополь с пятимиллионным пассажиром, обслуженным поездами "Таврия" с момента запуска поездов в Крым в 2019 году.

Этим летом 18 направлений поездов "Таврия" соединяют с Крымом не только Москву и Санкт-Петербург, но и города Сибири, Урала, севера России. В целом, поезда связывают с Крымом более 40 регионов России (всего около 200 станций). После отмены авиасообщения с южными регионами России компания дополнительно назначила 6 поездов, а еще у 5 поездов была увеличена частота курсирования. Фактически число составов выросло до 55, а на маршруты выведено 22 пары поездов (летом 2021 года их было 13).