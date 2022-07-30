МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич призвал Евросоюз запретить выдачу гражданам России туристических виз. Эстония прекратит выдачу виз россиянам и белорусам

Ранее сообщалось, что Эстония прекратила выдавать визы для обучения и вид на жительство россиянам и белорусам.

Ринкевич написал в Twitter, что повторяет предложение для Евросоюза ввести запрет на выдачу виз для российских граждан.

Ранее появилась информация, что в Министерстве иностранных дел России не исключают сценария, при котором россиянам перестанут выдавать шенгенские визы. В Россотрудничестве РИА Новости заявили, что возможные визовые ограничения при их введении стали бы "прискорбным" шагом, так как свели бы на нет контакты для восстановления отношений между Россией и Евросоюзом.