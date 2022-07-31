МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Отельный бизнес испытывает определенные проблемы в связи с нехваткой туристов из России и высокими ценами на электроэнергию, сообщает телеканал Euronews. СМИ: в Финляндии могут закрывать магазины на пару часов этой зимой

"Невозможно заменить такое большое количество клиентов", — приводит телеканал слова президента Всекипрской ассоциации менеджеров отелей Христоса Ангелидиса.

Отмечается, что в этом году в страну не смогли попасть туристы из России и Украины.

Согласно президенту Ассоциации кипрских отелей Гарису Лоизидесу, из-за энергетического кризиса статья расходов на электричество становится для предприятий второй крупнейшей после статьи затрат на зарплаты. Как утверждает Лоизидес, многие отели отправили ему примеры своих счетов за электроэнергию, некоторые вынуждены платить за один месяц "100-150 тысяч евро"