МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Российские туроператоры фиксируют дефицит мест в популярных отелях Турции на бархатный сезон, на "стоп" уходят в первую очередь пятизвездочные гостиницы Белека, Кемера и Сиде, рассказали РИА Новости представители отрасли. Координационный центр в Турции разрешил выход двух судов из портов Украины

"Стоп-сейл присылают популярные пятизвездочные отели в Белеке, Кемере и провинции Анталья, работающие в концепции ultra all inclusive. В основном это отели премиум-сегмента, которые заработали себе отличную репутацию и хорошо известны на российском рынке. Большинство таких объектов уже прислали остановку продаж до конца августа", — рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист".

В Tez Tour отметили, что наибольшим спросом в анализируемый период пользуются туры с проживанием в регионах Белек и Сиде. "Во многих отелях базовые и лимитированные категории номеров начинают вставать на "стоп", поэтому туристам, желающим отдохнуть в начале осени, необходимо позаботиться о бронировании отдыха уже сейчас", — отметили в компании.

Там добавили, что стоимость туров на неделю с проживанием в отеле пять звезд на "все включено" стартует от 60 тысяч рублей на человека, отдых в "пятерках" премиум-сегмента обойдется от 130 тысяч. "С высокой долей вероятности цены на отдых в Турции по мере приближения бархатного сезона будут расти, что связано преимущественно с ограниченным количеством доступных россиянам направлений, а также с малым объемом авиаперевозки, в результате чего спрос на рынке существенно превышает предложение", — указали в Tez Tour.

В туроператоре Anex Tour, в свою очередь, пояснили, что, как правило, "стопы" продаж возникают в точечные даты, а не на целые месяцы. "В том числе на "стопы" влияют государственные праздники в самой Турции, когда местные жители приезжают в курортные отели. Ввиду того, что объемы полетной программы в этом летнем сезоне были меньше со стороны российского рынка, то проблема со "стопами" не так остра, как было годами ранее", — указали в компании.

Там также отметили, что отелям премиум-сегмента свойственно уходить в "стопы" продаж, но эта ситуация дает некоторое преимущество новым гостиничным брендам. "Если туристы не успели забронировать номер из-за "стопа" продаж, они продолжают поиск либо по датам, либо по другим объектам. Цены на заезды в конце августа начинаются от 111 тысяч рублей за 8 ночей в отель уровня четыре звезды, отель пять звезд начинается от 126 тысяч за неделю, включая топливный сбор", — заключили в Anex Tour.