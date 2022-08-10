МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Российские туристы активно раскупают туры в Таиланд на осенне-зимний сезон, больше всего бронирований приходится на новогодние праздники, рассказали РИА Новости представители отрасли. Россияне стали медленнее бронировать туры по стране на осенне-зимний сезон

"После снятия большинства ковидных ограничений россияне начали активно покупать туры в Таиланд. В основном бронируют туры на начало следующего года — январь-февраль. Количество продаж путевок в Таиланд с начала года выросло в 10-12 раз. Они сейчас продаются не единицами, а уже тысячами", — сообщил директор по развитию национальной сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов.

В Tez Tour РИА Новости рассказали, что фиксируют глубину бронирования туров в Таиланд на уровне новогодних заездов, при этом указали, что основные продажи приходятся на сентябрь и октябрь. В Anex Tour в свою очередь отметили, что за летние месяцы бронирования только отелей были равны по долям с бронированием пакетов со стыковочными рейсами. "Однако выросла средняя продолжительность заездов. Ранее она была в пределах 9-11 ночей, сейчас уже 14-17 ночей", — указали в компании.

При этом туроператоры отмечают, что путевки со стыковками пользуются большим спросом, чем на прямых рейсах — ввиду более низкой стоимости. "Так, отдых на семь ночей с проживанием в отеле четыре звезды на завтраках в первом случае можно приобрести от 101,7 тысячи рублей на человека, во втором — от 118,9 тысячи", — рассказали в Tez Tour.

"Сейчас у нас предложены туры с прямым перелетом "Аэрофлота" на Пхукет из Москвы, уже есть заявки. Стоимость тура с таким перелетом начинается от 245 тысяч рублей за 12 ночей в отель три звезды без питания на двоих. Перелет со стыковками в большинстве случаев выходит дешевле, но занимает больше времени на дорогу", — сообщили в Anex Tour.

Туроператоры сообщили, что в настоящий момент для въезда в Таиланд необходим сертификат о вакцинации от COVID-19 утвержденным препаратом не менее чем за 14 дней до поездки. Невакцинированные или не полностью привитые путешественники должны предоставить отрицательный результата теста RT-PCR или профессионального ATK, выполненных в течение 72 часов до поездки. При обратном вылете некоторые авиакомпании требуют дополнительный отрицательный ПЦР-тест при посадке в самолет.