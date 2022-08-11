МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в предстоящем зимнем сезоне войдут в топ самых популярных мест отдыха россиян, при этом традиционно не будут обделены вниманием граждан туры в Египет и Турцию, рассказал журналистам гендиректор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов. Россияне активно раскупают осенне-зимние туры в Таиланд

"Этой зимой мы делаем очень высокую ставку на Арабские Эмираты и взяли больший объем перевозки у иностранных авиакомпаний, в числе которых Fly Dubai, Emirates. Рейсы есть не только из Москвы, но еще из 10 регионов России. Мы видим спрос на этот продукт. Этим летом Эмираты были в лидерах, хотя такого мы раньше не наблюдали", — сказал Рубцов.

Он добавил, что компания на данный момент ведет переговоры и намерена перевозить туристов в ОАЭ и совместно с российскими авиаперевозчиками. При этом Рубцов сказал, что уже сейчас туроператор фиксирует высокий спрос на это направление на октябрь и Новый год. В зимнем сезоне Fun&Sun также будет отправлять россиян и в другие популярные направления – Египет, Турция и Мальдивы.

"Бронирования по всем этим странам на осень-зиму уже начались. У нас даже есть покупки на март и апрель 2023 года. Бронирования пока единичные, но это говорит о том, что люди готовы путешествовать и планируют отдых на месяцы вперед. Так они пытаются для себя зафиксировать стоимость путешествия по более выгодному курсу", — пояснил он.

Рубцов также рассказал, что туроператор сформировал туры и в Таиланд. "Азия сначала у нас осталась в стороне. Но буквально на днях появились предложения в Таиланд с удобной стыковкой в Казахстане. Пока выставили туры из Москвы, прорабатываем возможность предложить их и из приграничных к Казахстану регионов России", — рассказал он.

По полетной программе в Египет гендиректор туроператора отметил, что компания намерена расширить ее, в том числе совместно с российскими перевозчиками. "Мы сейчас занимаемся еще Вьетнамом и Индонезией, хотим летать через Казахстан. С этого лета также начали возить туристов в Иран, и он неожиданно показал высокий спрос. Из новых направлений также зимой будут Бахрейн и Оман", — заключил Рубцов.