МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Туроператор Fun&Sun видит большой спрос и намерен предложить зимние туры на горнолыжные курорты Казахстана – "Чимбулак" и "Лесная сказка" — на период с конца декабря по конец марта, рассказал журналистам гендиректор туроператора Владимир Рубцов. СМИ сообщили о желании России увеличить число рейсов в Турцию

"В предстоящем зимнем сезоне у нас ожидается новинка – горнолыжные туры в Казахстан. Мы видим, что спрос на этот вид отдыха есть. Надеемся, что зимний Казахстан понравиться российским туристам, так же как и летний, а в частности, туры на Каспийское море в Актау. Мы заметили кратный рост пассажиропотока туда", — сказал Рубцов, уточнив, что программа на горнолыжные курорты будет запущена в конце декабря и продлится до конца марта.

Он рассказал, что туристы будут прилетать в Алма-Ату, а оттуда направляться на курорты "Чимбулак" и "Лесная сказка". "На обоих курортах около 20 километров горнолыжных трасс. "Чимбулак" — более профессиональный с высотой гор в 3,2 тысячи метров. Еще с советских времен там базировалась сборная СССР по лыжным гонкам. "Лесная сказка" больше подходит для туристов с детьми", — уточнил глава компании.

Сейчас туроператор решает вопросы с авиакомпанией, касающиеся стоимости билетов, и договаривается с отелями по поводу количества номеров и цене. Но уже известно, что программа будет рассчитана на семь ночей. По словам Рубцова, в зимнем сезоне планируется отправить на эти курорты порядка 2,5 тысячи туристов.