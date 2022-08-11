МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Россиянам нужно готовиться к ограничениям в выдаче туристических виз в страны Европы, в том числе шенгенской, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. В Чехии поддержали полную приостановку выдачи виз россиянам

В ЕС сейчас идет обсуждение содержания седьмого пакета санкций против России, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз.

"Тот или иной запрет, ограничения на выдачу виз россиянам, ну или существенное сокращение критериев для подачи на шенгенскую визу, скорее всего, будет принят. Это, увы, грустная реальность, к которой надо готовиться", — сказал Мурадян.

Он предположил два сценария развития ситуации: первый — полное сворачивание туристического шенгена, который могут поддержать все члены ЕС. "Он пока не находит единогласной поддержки, но уже большинство "за", — указал эксперт. В ЕК оценили возможность запрета на выдачу краткосрочных виз

Второй сценарий, по мнению вице-президента АТОР, включает в себя серьезные пересмотры странами ЕС критериев для подачи на визу. "И тут есть подводный камень – если хоть одна страна выдает шенген, то по нему можно будет ездить по всем странам. В этом случае теряется смысл: просто будет долго и сложно. Не исключен и возврат к национальным визам для "лояльных" стран, типа Венгрии", — указал Мурадян.

"В любом случае, ограничения введут. Волна антироссийской повестки и политический запрос в европейских странах на отмену всего, связанного с Россией и уже ее гражданами, а не только политиками, набирает обороты и не думает затухать", — заключил он.