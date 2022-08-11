МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Представитель пресс-службы Еврокомиссии заявил, что дискуссии по вопросу выдачи туристических виз для российских граждан идут на уровне Европейского союза для обсуждения последних событий и обеспечения скоординированных действий. Эстония закроет границу для россиян с шенгенскими визами

В органе, комментируя возможность отказа отдельной страны выдавать визы россиянам, отметили, что дискуссии в рамках Евросоюза необходимы для получения свежей информации последних событиях и для обеспечения скоординированных действий.

В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий — "придется за них отвечать", отмечал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам Евросоюза в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.