Еврокомиссия: дискуссии о туристических визах для россиян ведутся в ЕС для координации действий
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Представитель пресс-службы Еврокомиссии заявил, что дискуссии по вопросу выдачи туристических виз для российских граждан идут на уровне Европейского союза для обсуждения последних событий и обеспечения скоординированных действий.
В органе, комментируя возможность отказа отдельной страны выдавать визы россиянам, отметили, что дискуссии в рамках Евросоюза необходимы для получения свежей информации последних событиях и для обеспечения скоординированных действий.
В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий — "придется за них отвечать", отмечал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам Евросоюза в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.
https://1prime.ru/tourism/20220811/837762586.html
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