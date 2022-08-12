МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Турция стала наиболее доступным пересадочным узлом для российских туристов, которые хотят посетить страны Европы, сообщает газета Hürriyet. Эксперт назвала приоритет Турции при выборе поставщика газа

Между Россией и Турцией совершается 85 перелетов в день, и их число планируется нарастить до 100. В связи с повышенным спросом возросла цена авиабилетов: сегодня билет в один конец по маршруту Москва — Стамбул стоит около 20 тысяч рублей.

На текущий момент Турция — одна из немногих стран, не ограничивших въезд граждан России. Также в числе этих стран находятся Египет, ОАЭ, Сербия и другие, но спрос на поездки в эти государства значительно уступает Турции.