Названа наиболее доступная страна для российских туристов
Hürriyet: Турция стала наиболее доступной страной для российских туристов
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Турция стала наиболее доступным пересадочным узлом для российских туристов, которые хотят посетить страны Европы, сообщает газета Hürriyet.
Между Россией и Турцией совершается 85 перелетов в день, и их число планируется нарастить до 100. В связи с повышенным спросом возросла цена авиабилетов: сегодня билет в один конец по маршруту Москва — Стамбул стоит около 20 тысяч рублей.
На текущий момент Турция — одна из немногих стран, не ограничивших въезд граждан России. Также в числе этих стран находятся Египет, ОАЭ, Сербия и другие, но спрос на поездки в эти государства значительно уступает Турции.
https://1prime.ru/tourism/20220812/837769209.html
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